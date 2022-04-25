Україна не вноситиме поправок до Конституції щодо курсу на членство в НАТО, - Стефанчук

Про це Стефанчук розповів у інтерв'ю Українські правді.

За його словами, навіть у разі отримання чітких гарантій безпеки, Україна не матиме потреби вносити змін до Конституції щодо курсу на членство в Альянсі.

"Для чого? Якщо ми отримаємо гарантії, ми будемо використовувати ці гарантії. А будь-що, що записано в Конституції щодо НАТО, щодо ЄС – це наші перспективні бачення на майбутнє. Нам потрібні гарантії зараз, а не в майбутньому. Ми вже підписали Будапештський меморандум на майбутнє, який перевірку не пройшов", - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що Україна не буде змінювати Конституцію.

"Не будемо. Зміна Конституції – не є і ніколи не буде самоціллю. Це інструментарій. Ніхто ніколи не робив блага з того. Ну, внесли одні зміни, другі. Вони результативні лише тоді, коли з них є ефект. Ми можемо 150 разів записати в Конституції будь-що, але якщо з нього немає ефекту, то це декларативні норми", - пояснив Стефанчук.

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