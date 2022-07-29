Україна офіційно скасувала угоду з Білоруссю про судноплавство річками та озерами
Сьогодні, 29 липня, Кабінет Міністрів України розірвав угоду з Білорусь про внутрішнє судноплавство
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
"Денонсовано угоду між Кабінетом Міністрів України і урядом Республіки Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами, вчинену 05.02.1998 у м. Мінську", - написав Тарас Мельничук.
Ця угода дозволяла перевезення пасажирів і вантажів між портами України та Білорусі, а також транзитні перевезення внутрішніми водними шляхами обох країн.
- Нагадаємо, війська Білорусі проводять інженерні обладнання позицій та запускають безпілотники для розвідки на Волинському та Поліському напрямках
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