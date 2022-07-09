Україна отримає грант у $1,7 млрд на медицину, - Шмигаль
Україна отримає грант у $1,7 млрд на покриття витрат державного бюджету на медичні послуги
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у telegram.
За його словами, кошти надійдуть від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID (Агенції США з міжнародного розвитку).
"Проєкт відповідної угоди сьогодні схвалили на засіданні уряду. Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану Росією широкомасштабну агресію проти України. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР", - написав Шмигаль.
Він додав, що кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
"Це надзвичайно вагома підтримка з боку наших американських партнерів", - зазначив Шмигаль.
- 6 липня Денис Шмигаль заявив, що учасники конференції в Лугано виділять на підтримку України $1,9 млрд.
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