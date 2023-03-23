Україна отримає перші "леопарди" з Іспанії до кінця березня
Іспанія надішле свою першу партію бойових танків Leopard 2A4 в Україну до кінця наступного тижня
Про це йдеться в заяві міністерства оборони Іспанії в четвер, 23 березня.
Шість танків Leopard 2A4, які готують до відправлення, пройшли останні перевірки на заводі поблизу Севільї на півдні Іспанії, йдеться у заяві.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала завод у четвер, 23 березня, і повідомила, що незабаром туди прибудуть для перевірки та випробувань ще чотири танки Leopard 2A4, призначені для України.
- Спочатку Іспанія планувала відправити Україні шість танків Leopard. Згодом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес здійснив неоголошений візит до Києва в річницю вторгнення Росії і оголосив, що Іспанія збільшить свої зобов’язання до 10 бойових машин.
- Перша група українських військових, яка вчилась керувати іспанськими танками, завершила навчання на військовій базі на півночі Іспанії, повідомило минулого тижня іспанське Міноборони.
- Також напередодні Іспанія приєдналася до угоди ЄС із постачання боєприпасів в Україну.
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