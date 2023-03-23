Україна отримає перші "леопарди" з Іспанії до кінця березня

Про це йдеться в заяві міністерства оборони Іспанії в четвер, 23 березня.

Шість танків Leopard 2A4, які готують до відправлення, пройшли останні перевірки на заводі поблизу Севільї на півдні Іспанії, йдеться у заяві.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала завод у четвер, 23 березня, і повідомила, що незабаром туди прибудуть для перевірки та випробувань ще чотири танки Leopard 2A4, призначені для України.