Україна отримає від Британії ракетні установки Stormer для боротьби з авіацією на низьких висотах, - The Sun

Про це повідомляє The Sun.

Ще два тижні тому Міноборони Британії продемонструвало високотехнологічні пускові установки Stormer українським військовим на виставці у Солсбері. Вони можуть бути відправлені в Україну вже найближчими днями. Експерти називають Stormer найкращим комплектом, "який був коли-небудь відправлений західною державою до України".

Співрозмовник видання повідомив, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес виступить із відповідною заявою перед парламентом цього тижня.

"Не секрет, що Британія зобов’язалась допомогти Україні з її протиповітряними можливостями. Міністр оборони виступить з заявою у парламенті цього тижня", - розповіло джерело.

На переконання колишнього командувача британськими військами в Афганістані Річарда Кемпа, комбінація Stormer та Starstreak завдасть путінській армії великих збитків і посилить боєздатність України.

"Це надзвичайно ефективна, високомобільна бойова машина, яка завдасть серйозної шкоди будь-яким спробам авіації завдати удару з малої висоти", - сказав Кемп.

9 квітня Борис Джонсон прибув до Києва та зустрівся з Володимиром Зеленським.

Після зустрічі з президентом України прем'єр Британії заявив, що Україна отримає новий пакет фінансової та військової допомоги.

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