Україна отримає від Латвії зброю та військову техніку

Із такою заявою він виступив після зустрічі з українським послом Олександром Міщенком, передає LSM.

Вони узгодили зміст гуманітарного вантажу, який відправиться в Україну.

"Включно зі зброєю та технікою. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону", - наголосив Пабрікс.

Представник Міноборони Латвії зауважив, хоч Україна і не є членом НАТО, але залишається європейським союзником, та фактично захищає Європу.