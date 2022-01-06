Україна отримає від Латвії зброю та військову техніку
Міністр оборони Латвії Артікс Пабрікс заявив, що країна виділить Україні зброю та військову техніку
Із такою заявою він виступив після зустрічі з українським послом Олександром Міщенком, передає LSM.
Вони узгодили зміст гуманітарного вантажу, який відправиться в Україну.
"Включно зі зброєю та технікою. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону", - наголосив Пабрікс.
Представник Міноборони Латвії зауважив, хоч Україна і не є членом НАТО, але залишається європейським союзником, та фактично захищає Європу.
- Нагадаємо, Литва готова передати Україні летальну зброю на тлі можливого вторгнення Росії.
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