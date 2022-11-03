Україна отримає від Microsoft технологічну допомогу в розмірі 100 млн доларів
Компанія Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів
Про це повідомив віцепрезидент компанії Бред Сміт під час зустрічі з очільником Мінцифри Михайлом Федоровим.
"Завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft", - ідеться в повідомленні Мінцифри.
"Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта", - додали у відомстві.
У Федорова зазначили, що з 24 лютого компанія Microsoft надала Україні понад 400 мільйонів доларів підтримки і стала однією з перших, хто призупинив продажі своїх продуктів і послуг у Росії.
- Раніше Михайло Федоров анонсував появу в Україні публічних точок Wi-Fi, які працюватимуть без електрики.
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