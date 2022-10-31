Працюватимуть без електрики: Федоров анонсував появу в Україні публічних точок Wi-Fi
У листопаді в Україні буде облаштовано публічні точки Wi-Fi, які забезпечуватимуть доступ до інтернету навіть за відсутності електроенергії
Про це в інтерв'ю Forbes повідомив віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, Україна очікує 1570 терміналів Starlink від Польщі. Частина з них піде на створення публічних точок Wi-Fi.
"Зараз ми думаємо, як за відключення електроенергії забезпечити громадян максимально стійким зв'язком. Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного зв'язку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яке становище у кожного провайдера, скільки генераторів і акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми", - зазначив Федоров.
"Хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. В тому числі розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі", - наголосив міністр.
Точної кількості таких точок чиновник поки спрогнозувати не може, проте перші буде облаштовано вже у листопаді.
"Зараз робимо кілька тестових спотів, подивимося на їхню роботу і масштабуємо", - додав віцепрем'єр.
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