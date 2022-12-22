Україна отримає від Німеччини партію військових вантажівок MAN HX 8×8

Про це повідомила пресслужба Rheinmetall.

Усього Україна отримає 26 таких високопрохідних вантажівок із гаковою системою завантаження (Wechselladesystem). HX 8×8 призначені для перевозки корисних вантажів, техніки та розбудови польових госпіталів.

На сайті уряду Німеччини вказано, що Україні передали перші 18 таких авто. Українська сторона отримала також 13 броньованих евакуаційних машин, 35 машин швидкої медичної допомоги, 116 мобільних обігрівачів тощо.

15 грудня Німеччина оголосила про передавання Україні ракет для систем ППО IRIS-T.

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