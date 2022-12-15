Україна отримає від США $17 млн на відновлення системи громадського здоровʼя
Центр контролю та профілактики хвороб Сполучених Штатів Америки профінансує українську медичну галузь на $17 млн.
Про це повідомили у МОЗ України.
Як зазначили в міністерстві, такої домовленості з американськими партнерами досягли під час візиту у Сполучені Штати Америки міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко й головний санітарний лікар Ігор Кузін.
У МОЗ уточнили, що 5,3 млн доларів спрямують на стримання росту антибіотикорезистентності. 7,7 млн доларів витратять на посилення систем епіднагляду й можливостей лабораторій. 2,6 млн доларів – на управління надзвичайними ситуаціями у сфері громадського здоров'я. Ще 1,2 млн доларів передбачено на вдосконалення систем модернізації даних. Також частину коштів вкладуть у навчальний курс з польової епідеміології для українських спеціалістів.
- У МОЗ запевнили: попри можливі загрози знеструмлення всю невідкладну медичну допомогу надаватимуть пацієнтам у повному обсязі
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