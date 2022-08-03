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Україна отримає від США близько 3 тис. ракет до систем HIMARS та MLRS, - Згурець

3 серпня, 2022 середа
04:00
війна з Росією До України прийде ще 4 HIMARS

Журналіст, військовий експерт Сергій Згурець підрахував, що у новому пакеті допомоги Україна отримає від США близько 3 тис. ракет до систем HIMARS та MLRS

Про це йдеться у колонці Сергія Згурця на Еспресо.TV.

"Питання кількості HIMARS і MLRS є похідним від того, яку кількість ракет ми отримаємо від США. Новий пакет військової допомоги дозволяє вирахувати кількість ракет, які ми отримаємо від США. Якщо ми віднімемо від цього пакету 550 млн вартості артбоєприпасів, то на залишок суми буде у межах 400 млн. До того ж вартість однієї керованої ракети, в залежності від типу, становить в межах 105 - 150 тисяч, то можемо розраховувати, що у цьому пакеті ми отримаємо близько 3 тисяч ракет до систем HIMARS та MLRS. Це значна кількість тому, що за кожною ракетою є чітко визначена ціль, яка знищується", - написав Згурець.

Військовий експерт також відзначив, що у 2021 році у США було виготовлено 50 тис. ракет, а замовлення на поточний рік у США становить приблизно 9 тис. ракет.

"Виготовлення цих ракет є повільним, коли у перспективі подивимося на нашу оборонну промисловість, треба підіймати питання щодо участі нашої оборонки у виготовленні високоточних озброєнь для HIMARS, і це буде страховий варіант, що  логічно для України у перспективі", - йдеться у колонці Сергія Згурця.

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Україна
зброя
Сергій Згурець
США
допомога США Україні
HIMARS
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