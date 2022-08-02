За кожною ракетою HIMARS та MLRS є чітко визначена ціль. Колонка Сергія Згурця

Сьогодні зроблю наголос на зброї, яку ми отримуємо і на людях, які цю зброю використовують та вчаться ефективно застосовувати її проти підступного ворога.

Новий пакет військової допомоги від США

США передають Україні черговий транш військової допомоги на суму 550 млн доларів. У цей пакет входить постачання артбоєприпасів калібру 155 мм, а також керовані ракети для далекобійних систем HIMARS та MLRS. Ця зброя передається за рішенням президента Байдена із запасів Міністерства оборони США. Загальна кількість артбоєприпасів калібру 155 мм сягне 449 тисяч плюс одна тисяча керованих артпострілів цього ж калібру.

Нагадаю, коли ми починали активну фазу війни, запасів наших радянських снарядів калібру 152 мм було у вісім разів менше, ніж ми маємо зараз. У нас тоді було мало боєприпасів, що впливало на хід бойових дій. Ми пам'ятаємо динаміку, коли ворог використовує 20 пострілів проти наших позицій, а ми використовуємо один.

Зараз ситуація змінюється. Сьогодні на полі бою є співвідношення один до шести. Тобто ми підіймаємо наш потенціал, спираючись на можливості артилерійських систем калібру 155 мм, які ми отримали від різних країн: США, Франція, Німеччина. Ми маємо сьогодні 300 артсистем калібру 155 мм. Звісно, це менше, ніж у противника. Ворог використовує на полі бою 1500 артилерійських систем різного калібру і поки що має кількісну перевагу. Ця кількісна перевага уже не дозволяє ворогу реалізувати стратегію вогневого валу, коли він просто продавлював нашу оборону. Також він не може реалізувати стратегію вогневого валу, тому що є далекобійні системи HIMARS, які знищують склади, де ворог накопичував боєприпаси для своєї артилерії.



Ми маємо загальну кількість пускових установок HIMARS та MLRS - 22 одиниці високоточних ракетних систем. Всі ці HIMARS і MLRS можуть запустити в одному залпі 168 ракет. Кожна з цих ракет має дальність 80 км і має індивідуальне наведення, з точністю майже до 1 метра. Кожна ракета - це окрема знищена ціль противника. HIMARS знищили ворожих складів понад 50, а ще командні пункти, засоби радіоелектронної боротьби та мости.

Питання кількості HIMARS і MLRS є похідним від того, яку кількість ракет ми отримаємо від США. Новий пакет військової допомоги дозволяє вирахувати кількість ракет, які ми отримаємо від США. Якщо ми віднімемо від цього пакету 550 млн вартості артбоєприпасів, то на залишок суми буде у межах 400 млн. До того ж вартість однієї керованої ракети, в залежності від типу, становить в межах 105 - 150 тисяч, то можемо розраховувати, що у цьому пакеті ми отримаємо близько 3 тисяч ракет до систем HIMARS та MLRS. Це значна кількість тому, що за кожною ракетою є чітко визначена ціль, яка знищується.



Нагадаю, що у США на 2021 рік було виготовлено 50 тисяч ракет, а замовлення на поточний рік у США становить десь 9 тисяч ракет. Виготовлення цих ракет є повільним, коли у перспективі подивимося на нашу оборонну промисловість, треба підіймати питання щодо участі нашої оборонки у виготовленні високоточних озброєнь для HIMARS, і це буде страховий варіант, що логічно для України у перспективі.

Ворог шукає варіанти захиститися від HIMARS

Вперше США заявили про те, що надання допомоги буде продовжуватися і надалі. А Росія сьогодні вперше заявила про те, що США вже залучені до конфлікту в Україні. Приводом такої дивної заяви Міністерства оборони РФ було інтерв‘ю заступника керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України, Вадима Скібіцького, британському виданню The Telegraph. На питання журналістів видання про те, яким чином вдається так точно використовувати HIMARS і MLRS проти цілей на полі бою, Скібіцький відповів, що використовують інформацію у реальному режимі часу, а потім поправився і сказав, що вони використовують супутникові дані, які отримують від партнерів, тому чітко знають про цілі. На підставі фрази "використовуємо інформацію у реальному часі", Конашенков (керівник відділу інформації Міністерства оборони РФ - ред.) дав коментар, що українці отримують дані з супутників США, а це означає, що США беруть участь у бойових діях і це накладає на них відповідальність. Ці заяви Конашенкова не мають жодного відношення до впливу на хід бойових дій, але ми вкотре бачимо, що будь-які можливості ворог використовує аби розхитати стійкість у підходах до використання озброєнь.



Щоб мати ефективний потенціал на полі бою, треба мати не лише озброєння, а і навчаний особовий склад. Ми навчали своїх військових у США, Німеччині. HIMARS знищують ворожі цілі, але не звільняють територію. Для цього треба добре навчена піхота. І тут на передній план виходить ініціатива Великої Британії, яка взяла на себе зобов‘язання кожні три місяці готувати 10 тисяч українських військових, а це дві повноцінні бригади.