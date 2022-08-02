English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті За кожною ракетою HIMARS та MLRS є чітко визначена ціль. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

За кожною ракетою HIMARS та MLRS є чітко визначена ціль. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
2 серпня, 2022 вiвторок
22:12
Статті Сергій Згурець

Ми маємо загальну кількість пускових установок HIMARS та MLRS - 22 одиниці високоточних ракетних систем, які можуть запустити в одному залпі 168 ракет. Кожна з цих ракет має дальність 80 км і має індивідуальне наведення, з точністю майже до 1 метра

Сьогодні зроблю наголос на зброї, яку ми отримуємо і на людях, які цю зброю використовують та вчаться ефективно застосовувати її проти підступного ворога.

Новий пакет військової допомоги від США

США передають Україні черговий транш військової допомоги на суму 550 млн доларів. У цей пакет входить постачання артбоєприпасів калібру 155 мм, а також керовані ракети для далекобійних систем HIMARS та MLRS. Ця зброя передається за рішенням президента Байдена із запасів Міністерства оборони США. Загальна кількість артбоєприпасів калібру 155 мм сягне 449 тисяч плюс одна тисяча керованих артпострілів цього ж калібру.

Нагадаю, коли ми починали активну фазу війни, запасів наших радянських снарядів калібру 152 мм було у вісім разів менше, ніж ми маємо зараз. У нас тоді було мало боєприпасів, що впливало на хід бойових дій. Ми пам'ятаємо динаміку, коли ворог використовує 20 пострілів проти наших позицій, а ми використовуємо один.

Зараз ситуація змінюється. Сьогодні на полі бою є співвідношення один до шести. Тобто ми підіймаємо наш потенціал, спираючись на можливості артилерійських систем калібру 155 мм, які ми отримали від різних країн: США, Франція, Німеччина. Ми маємо сьогодні 300 артсистем калібру 155 мм. Звісно, це менше, ніж у противника. Ворог використовує на полі бою 1500 артилерійських систем різного калібру і поки що має кількісну перевагу. Ця кількісна перевага уже не дозволяє ворогу реалізувати стратегію вогневого валу, коли він просто продавлював нашу оборону. Також він не може реалізувати стратегію вогневого валу, тому що є далекобійні системи HIMARS, які  знищують склади, де ворог накопичував боєприпаси для своєї артилерії.

Ми маємо загальну кількість пускових установок HIMARS та MLRS - 22 одиниці високоточних ракетних систем. Всі ці HIMARS і MLRS можуть запустити в одному залпі 168 ракет. Кожна з цих ракет має дальність 80 км і має індивідуальне наведення, з точністю майже до 1 метра. Кожна ракета - це окрема знищена ціль противника. HIMARS  знищили ворожих складів понад 50, а ще командні пункти, засоби радіоелектронної боротьби та мости.

Питання кількості HIMARS і MLRS є похідним від того, яку кількість ракет ми отримаємо від США. Новий пакет військової допомоги дозволяє вирахувати кількість ракет, які ми отримаємо від США. Якщо ми віднімемо від цього пакету 550 млн вартості артбоєприпасів, то на залишок суми буде у межах 400 млн. До того ж вартість однієї керованої ракети, в залежності від типу, становить в межах 105 - 150 тисяч, то можемо розраховувати, що у цьому пакеті ми отримаємо близько 3 тисяч ракет до систем HIMARS та MLRS. Це значна кількість тому, що за кожною ракетою є чітко визначена ціль, яка знищується.

Нагадаю, що у США на 2021 рік було виготовлено 50 тисяч ракет, а замовлення на поточний рік у США становить десь 9 тисяч ракет. Виготовлення цих ракет є повільним, коли у перспективі подивимося на нашу оборонну промисловість, треба підіймати питання щодо участі нашої оборонки у виготовленні високоточних озброєнь для HIMARS, і це буде страховий варіант, що  логічно для України у перспективі.

Ворог шукає варіанти захиститися від HIMARS

Вперше США заявили про те, що надання допомоги буде продовжуватися і надалі. А Росія сьогодні вперше заявила про те, що США вже залучені до конфлікту в Україні. Приводом такої дивної заяви Міністерства оборони РФ було інтерв‘ю заступника керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України, Вадима Скібіцького, британському виданню The Telegraph. На питання журналістів видання про те, яким чином вдається так точно використовувати HIMARS і MLRS проти цілей на полі бою, Скібіцький відповів, що використовують інформацію у реальному режимі часу, а потім поправився і сказав, що вони використовують супутникові дані, які отримують від партнерів, тому чітко знають про цілі. На підставі фрази "використовуємо інформацію у реальному часі", Конашенков (керівник відділу інформації Міністерства оборони РФ - ред.) дав коментар, що українці отримують дані з супутників США, а це означає, що США беруть участь у бойових діях і це накладає на них відповідальність. Ці заяви Конашенкова не мають жодного відношення до впливу на хід бойових дій, але ми вкотре бачимо, що будь-які можливості ворог використовує аби розхитати стійкість у підходах до використання озброєнь.

Щоб мати ефективний потенціал на полі бою, треба мати не лише озброєння, а і навчаний особовий склад. Ми навчали своїх військових у США, Німеччині. HIMARS знищують ворожі цілі, але не звільняють територію. Для цього треба добре навчена піхота. І тут на передній план виходить ініціатива Великої Британії, яка взяла на себе зобов‘язання кожні три місяці готувати 10 тисяч українських військових, а це дві повноцінні бригади.

Сергій Згурець
війна з Росією
США
Військові новини
зброя для України
Колонка Згурця
HIMARS
Читайте також:
1 серпня, 2022 понедiлок
Після теракту в Оленівці окупанти записали відео з чоловіком, схожим на командира 36-ї обрмп ЗСУ Волинського (Волину)
Катерина Ступницька
Автор Андріана Стахів
2 серпня, 2022 вiвторок
Герої України. Врятувала десятки бійців у день своєї загибелі: бойова медикиня Катерина Ступницька
окупанти орки війська рф
1 серпня, 2022 понедiлок
Розвідка Британії з'ясувала, куди РФ перекидає війська з Донбасу
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.17
    Купівля 39.17
    Продаж 40.19
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
2 серпня
22:17
МЗС РФ
Відверта провокація. Росія засудила візит Пелосі на Тайвань
22:11
Ексклюзив
Ракета
Ракета з акваторії Каспійського моря влучила по військовій частині на Львівщині, - кореспондентка Еспресо Островська
22:01
Оновлено
Китайський стратегічний бомбардувальник H-6K
У зону ППО Тайваню увійшов 21 китайський літак. Китай викликав посла США через візит Пелосі на острів
21:52
Сухогруз RAZONI з українським зерном біля Стамбулу
Перший корабель з українським зерном прибув до Стамбулу
21:51
Сонце
"Передова нація". Третина росіян вірить, що Сонце обертається довкола Землі, — дослідження соціологів
21:38
Оновлено
Ракетний удар
У Миколаєві пролунали вибухи. У місті пожежа
21:27
Володимир Путін
Буданов розповів про двійників Путіна
21:22
Bees
Мінус одна українська авіакомпанія. Лоукост Bees Airlines позбавили сертифікату експлуатанта
21:09
Гроші ЄС тепер не вкрадеш
Німеччина та деякі європейські країни блокують надання Україні 8 млрд євро макрофіну, — Жовква
21:01
Ексклюзив
Микола Княжицький
Україна має визнати Косово - Княжицький
20:52
Китай прапор
Китай планує запуск бойових ракет під час навчань біля Тайваню
20:42
Лайма Вайкуле підтримала Україну
Зірка радянської естради Лайма Вайкуле відкрито підтримала Україну на концерті у Литві
20:37
Годинник Гітлера
Скандал з годинником Гітлера. Аукціонний дім виправдовується
20:21
Перехоплена розмова російських окупантів
П'яний тувинець стріляв у комбата, той послав "каральний" БТР: в армії окупантів почастішали етнічні конфлікти
20:21
ППО збила ракету
РФ випустила 8 крилатих ракет із району Каспійського моря, 7 із них збила українська ППО, - Повітряні сили ЗСУ
20:13
Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів
Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів
20:07
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
Окупанти мають частковий успіх на напрямку Донецьк - Піски, – Генштаб
19:45
мобільний зв'язок
Тепер відновлювати зв'язок буде швидше. Уряд спростив процес погодження будівництва базових станцій мобільних операторів
19:45
санкції проти Росії
США запровадили санкції проти Кабаєвої та колаборантів Іващенка, Сальдо і Стрємоусова
19:42
Рашисти почали вивозити вкрадене українське зерно з Бердянська
Україна заарештувала 4 судна, які вивозили викрадене Росією українське зерно
19:35
Оновлено
Ненсі Пелосі на Тайвані
Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова
19:20
Німеччина уряд
Газосховища Німеччини заповнені на 69%, проблемними є раніше контрольовані росіянами, - очільник німецького регулятора
19:17
Ексклюзив
гривні
Нас ще чекають восени подорожчання продуктів харчування та палива, - голова Асоціації постачальників торговельних мереж Дорошенко
19:05
Ексклюзив
Косово
Визнання Україною Косова буде в рамках міжнародного права, - журналістка
19:05
ППО збила ракету
Над Вінниччиною збили дві російські ракети, - ОВА
19:00
Верховна Рада
Вбивство окупантами полонених у Оленівці: Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції
18:56
Ексклюзив
російська армія
Рівень безнадії в армії РФ множиться, - головний редактор Defense Express Катков
18:52
житло, квартири
Шмигаль: з жовтня запрацює житлова іпотека під 3% для чотирьох категорій громадян, у 2023 році – під 7% для всіх українців
18:20
Ексклюзив
Українське місто Миколаїв після російських обстрілів
Загалом у Миколаєві пошкоджено близько 500 багатоповерхівок, - депутатка облради Москаленко
18:10
Оновлено
Збіґнєв Рау приїхав з візитом в Україну
Голова ОБСЄ, очільник МЗС Польщі Рау прибув до України і зустрівся із Зеленським
17:46
санкції проти Росії
43 військові посадовці, 17 організацій: Канада запровадила нові санкції проти РФ
17:37
Херсон
Уряд погодив призначення Янушевича головою Херсонської ОВА
17:27
Роснефть
Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши двох ексменеджерів Роснєфті
17:14
Урсула фон дер Ляйєн
ЄС повністю перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги на суму €1 млрд
17:04
Ексклюзив
корабель зерно порт
Україна веде переговори, щоб більше суден долучалися до зернового експорту, - заступник міністра інфраструктури Найєм
17:03
Депутата Херсонської облради підозрюють у співпраці з окупантами
16:51
Укргазбанк
Укргазбанк достроково повернув НБУ 3 млрд грн рефінансування
16:39
На фото Збройні сили України
За добу на Херсонщині ЗСУ звільнили від окупантів ще сім населених пунктів
16:28
Марія Захарова
РФ погрожує розірвати дипвідносини зі США у разі визнання її державою-терористом
16:16
На фото Володимир Зеленський
Зеленський у розмові з генсеком НАТО закликав передати Україні більше важкої зброї для контрнаступу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV