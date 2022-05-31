Україна отримає від США РСЗВ з ракетами, дальністю польоту до 70 км, - ЗМІ

Про це 30 травня написав твіттері експерт з міжнародних відносин, дипломат Майкл Макфол.

"Уточнювальні коментарі від адміністрації президента Джо Байдена обнадійливі. Україна отримає нові партії високоточних керованих ракет з більшою дальністю, ніж в українців є зараз, але не такі ракети, які зможуть завдати удару вглиб Росії", - написав Макфол.

Його слова підтвердив також анонімний американський високопосадовець, на якого посилається The Washington Post.

Він зазначив, що типові ракети MLRS вражають цілі на відстані близько 70 км. Саме їх США збираються постачати в Україну.

Інший тип ракет – з діяльністю польоту до 300 км поки що не передбачаються в пакеті військової допомоги Україні.

Проте навіть ці боєприпаси здатні вражати цілі на відстані більш як удвічі далі, ніж наявні в Україні.

WSJ 27 травня повідомив, що адміністрація Джо Байдена вже цього тижня оголосить про надання Україні ракетні системи далекого радіусу дії.

Водночас міністерство оборони США заявило, що остаточне рішення ще не ухвалено.

У суботу, 28 травня, The New York Times повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила постачання Україні РСЗВ великого радіуса дії.

Також вночі на 31 травня стало відомо, що президент США не відкидає постачання Україні РСЗВ, але остаточного рішення ще не ухвалено, зокрема і щодо того, які саме ракети до них будуть надані.

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