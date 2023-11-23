Україна отримала $400 млн під гарантію Великої Британії. Куди спрямують кошти
Україна під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового Банку отримала 400 мільйонів доларів: кошти спрямують на часткову компенсацію видатків державного бюджету
Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.
Вказано, що це частина п’ятого додаткового фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Кошти спрямують на виплату пенсій та зарплати медпрацівникам за програмою медичних гарантій.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що допомога від партнерів критично важлива для фінансування соціальної сфери України.
"Вдячний уряду Великої Британії та команді Світового банку за продуктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація необхідних фінансових ресурсів. Окремо хочу подякувати Великій Британії за наміри зберегти пряму бюджетну підтримку України у наступному році", - сказав Марченко.
Україна отримала кредит на пільгових умовах з можливістю погашення строком на19 років із 5-річним пільговим періодом.
- Раніше у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" Світовий банк виділив Україні 232 мільйони доларів. Відновити зруйноване внаслідок агресії РФ житло зможуть понад 100 тисяч українських родин.
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