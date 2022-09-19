Україна отримала 600 тис. доз вакцини проти поліомієліту та 70 тис. - проти правця і дифтерії
Українське Міністерство охорони здоров'я отримало від закордонних партнерів 600 тис. доз вакцини проти поліомієліту, 70 тис. доз препаратів проти правця і дифтерії, а також 146 палет вітамінних комплексів
Про це пише пресслужба МОЗ.
Медичну гуманітарну допомогу надали Урядове агентство стратегічних резервів Польщі, компанії Bayer та Merck, а також Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Як наголошується, ці інституції регулярно надають нашій країні підтримку у вигляді медикаментів та обладнання.
Зокрема надійшло:
- 600 000 доз вакцини проти поліомієліту
- 70 000 доз вакцини проти правця і дифтерії
- 10 систем телемедичних (In Touch Health)
- 30 холодильників
- 146 палет вітамінних комплексів
- палета противірусних засобів для системного застосування
"Допомога наших союзників та партнерів задовольняє актуальні потреби найперше медзакладів у прифронтовій зоні, а, отже, конкретних пацієнтів. Тому є ефективною, адресною. Вкотре дякуємо нашим добродіям!" – сказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
- Раніше повідомлялося, що Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передасть Україні 30 автомобілів для транспортування вакцини у всі регіони, а також понад 1,5 млн доз різних препаратів.
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