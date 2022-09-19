Про це пише пресслужба МОЗ.

Медичну гуманітарну допомогу надали Урядове агентство стратегічних резервів Польщі, компанії Bayer та Merck, а також Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Як наголошується, ці інституції регулярно надають нашій країні підтримку у вигляді медикаментів та обладнання.

Зокрема надійшло:

600 000 доз вакцини проти поліомієліту

70 000 доз вакцини проти правця і дифтерії

10 систем телемедичних (In Touch Health)

30 холодильників

146 палет вітамінних комплексів

палета противірусних засобів для системного застосування

"Допомога наших союзників та партнерів задовольняє актуальні потреби найперше медзакладів у прифронтовій зоні, а, отже, конкретних пацієнтів. Тому є ефективною, адресною. Вкотре дякуємо нашим добродіям!" – сказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Раніше повідомлялося, що Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передасть Україні 30 автомобілів для транспортування вакцини у всі регіони, а також понад 1,5 млн доз різних препаратів.

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