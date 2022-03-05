Україна отримала можливість імпортувати газ із Польщі, Словаччини й Угорщини
Оператор ГТС України та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня. Українці зможуть отримувати газ з трьох напрямків.
Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.
Відомо, що тепер за відсутності транзиту учасники українського ринку зможуть отримувати газ з трьох напрямків – Польща, Угорщина та Словаччина.
В середньому Україна споживає 100-120 млн куб м газу на добу. За останні три місяці Оператор ГТС України уклав угоди з операторами ГТС суміжних систем, які збільшили потужності для імпорту газу до понад 50 млн куб м на добу, що складає приблизно половину від потреб країни у природному газі.
- Нагадаємо, у шести областях України виникли проблеми з газом через бойові дії. Оператор ГТС України зупинив роботу 16 газорозподільних станцій в Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Луганській областях.
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