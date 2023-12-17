Україна отримала польські самохідні міномети Rak, - Bild
В Україну прибули самохідні міномети Rak із Польщі. Їх обіцяли передати в березні 2024 року
Про це пише Bild.
Зазначається, що Україна отримала загалом 24 міномети. Вони можуть вести навісний вогонь з відстані до 12 км.
"Міномети допоможуть врятувати життя українських мінометників, оскільки ті зможуть вести вогонь, перебуваючи при цьому під захистом сталевої броні", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, після стрільби самохідний міномет може швидко покинути позицію і відійти на безпечну відстань.
- 15 грудня Литва передала Україні чергову партію військової допомоги, яка включала набої, боєприпаси для переносних протитанкових гранатометів та зимове спорядження.
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