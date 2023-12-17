Україна отримала польські самохідні міномети Rak, - Bild

Про це пише Bild.

Зазначається, що Україна отримала загалом 24 міномети. Вони можуть вести навісний вогонь з відстані до 12 км.

"Міномети допоможуть врятувати життя українських мінометників, оскільки ті зможуть вести вогонь, перебуваючи при цьому під захистом сталевої броні", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, після стрільби самохідний міномет може швидко покинути позицію і відійти на безпечну відстань.