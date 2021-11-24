Україна отримала транш МВФ у розмірі $700 млн

Про це повідомив у Facebook голова Нацбанку Кирило Шевченко.



"Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент $699 млн). Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви", - написав Шевченко.



Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав транш свідченням відповідальності України та прогресу в реформах.



"Досягнувши прогресу у впровадженні реформ, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера", - заявив Шмигаль.



Очільник уряду додав, що спільну програму Stand-by між Україною та МВФ на суму $5 млрд затвердили 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.



Очільник уряду наголосив, що кошти МВФ будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

Нагадаємо, 18 жовтня МВФ та Україна досягли угоди (staff-level agreement) про завершення першого перегляду програми співпраці з МВФ.

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