Україна отримала транш МВФ у розмірі $700 млн
У середу, 24 листопада, Україна отримала від Міжнародного валютого фонду транш у розмірі $700 млн на підтримку фінансової системи
Про це повідомив у Facebook голова Нацбанку Кирило Шевченко.
"Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент $699 млн). Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви", - написав Шевченко.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав транш свідченням відповідальності України та прогресу в реформах.
"Досягнувши прогресу у впровадженні реформ, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера", - заявив Шмигаль.
Очільник уряду додав, що спільну програму Stand-by між Україною та МВФ на суму $5 млрд затвердили 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.
Очільник уряду наголосив, що кошти МВФ будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.46
- Актуальне
- Важливе