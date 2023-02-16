Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"У рамках гуманітарної допомоги Швеція надіслала 6 катерів, які можна використати як понтонні переправи. Це перші подібні спецзасоби, які отримали цивільні дорожники, раніше їх використовували виключно військові інженери", - розповіли у відомстві.

"У розкладеному вигляді ці понтонні переправи мають довжину 8 метрів і можуть бути використані для відновлення транспортного сполучення на звільнених територіях", - уточнили там.

У міністерстві наголосили, що завдяки цим тимчасовим переправам у деокуповані громади доставлятимуть гуманітарну допомогу. Також вони дадуть змогу налагодити логістику постачань продукції для відновлення економічної активності в громадах.