Україна перемогла у медальному заліку ЧЄ з боротьби
Жіноча збірна України посіла перше місце в загальному медальному заліку чемпіонату Європи з боротьби
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧЄ в Будапешті (Угорщина) українки здобули п'ять медалей - дві золоті, одну срібну та дві бронзові. Збірна України випередила у медальному заліку Туреччину, в якої дві золоті, одна срібна та одна бронзова нагороди, Молдову (2-0-2), Болгарію (1-2-1) та Німеччину (1-1-2).
Золото ЧЄ Україні принесли Аліна Акобія-Грушина (до 57 кг) та Тетяна Ріжко (до 65 кг). Срібло виграла Олександра Хоменець (до 55 кг). Бронзу - Алла Белінська (до 68 кг) та Ілона Прокопевнюк (до 62 кг).
- У жовтні 2021 року Олександра Хоменець принесла збірній України бронзу чемпіонату світу з боротьби.
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