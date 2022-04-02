Україна перемогла у медальному заліку ЧЄ з боротьби

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧЄ в Будапешті (Угорщина) українки здобули п'ять медалей - дві золоті, одну срібну та дві бронзові. Збірна України випередила у медальному заліку Туреччину, в якої дві золоті, одна срібна та одна бронзова нагороди, Молдову (2-0-2), Болгарію (1-2-1) та Німеччину (1-1-2).

Золото ЧЄ Україні принесли Аліна Акобія-Грушина (до 57 кг) та Тетяна Ріжко (до 65 кг). Срібло виграла Олександра Хоменець (до 55 кг). Бронзу - Алла Белінська (до 68 кг) та Ілона Прокопевнюк (до 62 кг).

У жовтні 2021 року Олександра Хоменець принесла збірній України бронзу чемпіонату світу з боротьби.

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