Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"З нагоди священного місяця Рамадану Україна виступила з ініціативою повернути всіх полонених мусульман з обох сторін", - пише відомство.

Проте, реакції з боку Росії у відповідь не було. Жодного українського військовополоненого мусульманина не повернуто.

Повідомляється, що на батьківщині російських мусульман, прийняли не надто гостинно та без належної поваги.

Рамзан Кадиров відмовився зустрітися зі звільненими та заявив, що всі, хто був у полоні, мають повернутися на фронт.

"Це зайвий раз демонструє зневажливе ставлення держави-агресора до своїх військових. Міжнародній спільноті слід звернути увагу на негуманне ставлення держави-агресора навіть до власних військових, які повертаються з полону", - наголошують у штабі.

Водночас Україна постійно виступає з гуманітарними ініціативами для захисту прав та повернення полонених.

Нагадаємо, 10 квітня з нагоди Рамадану, який завершується 21 квітня, Україна вже передала РФ двох полонених військових мусульман. Загалом до Росії повернулося семеро полонених.