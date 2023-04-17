Україна під час останнього обміну полоненими передала РФ п'ятьох мусульман
Під час останнього обміну, 16 квітня, Україна передала Росії ще п’ятьох полонених мусульман
Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"З нагоди священного місяця Рамадану Україна виступила з ініціативою повернути всіх полонених мусульман з обох сторін", - пише відомство.
Проте, реакції з боку Росії у відповідь не було. Жодного українського військовополоненого мусульманина не повернуто.
Повідомляється, що на батьківщині російських мусульман, прийняли не надто гостинно та без належної поваги.
Рамзан Кадиров відмовився зустрітися зі звільненими та заявив, що всі, хто був у полоні, мають повернутися на фронт.
"Це зайвий раз демонструє зневажливе ставлення держави-агресора до своїх військових. Міжнародній спільноті слід звернути увагу на негуманне ставлення держави-агресора навіть до власних військових, які повертаються з полону", - наголошують у штабі.
Водночас Україна постійно виступає з гуманітарними ініціативами для захисту прав та повернення полонених.
Нагадаємо, 10 квітня з нагоди Рамадану, який завершується 21 квітня, Україна вже передала РФ двох полонених військових мусульман. Загалом до Росії повернулося семеро полонених.
- 14 січня повинен був відбутись обмін полоненими, проте російська сторона його скасувала.
- Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що наразі Росія не дотримується домовленостей за Женевськими конвенціями, а лишень "займається провокаціями".
- 24 березня українська сторона передала російських важкопоранених полонених на Батьківщину, захоплених за час широкомасштабного вторгнення, водночас РФ утримує наших воїнів.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що висновки ООН щодо порушення Україною прав російських військовополонених прирівнюють жертву до агресора.
- На честь початку священного для мусульман Рамадану Україна запропонувала Росії обмін усіх військовополонених послідовників ісламу за принципом "всіх на всіх". Москва пропозицію відхилила.
- 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулися 100 українців. Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Загалом Україна повернула з полону 2105 людей.
- 14 квітня Україні вдалося повернути тіла ще 82 полеглих за нашу свободу захисників.
- 16 квітня Україна та Росія провели Великодній обмін полоненими - додому повернулися 130 українських захисників.
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