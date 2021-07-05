Україна під час засідання ТКГ 6 липня планує підняти питання загострення на Донбасі
Українська делегація в Тристоронній контактній групі планує завтра, 6 липня, на засіданні ТКГ підняти питання загострення ситуації на Донбасі, яке призвело до загибелі військовослужбовців України
Про це повідомляє Telegram-канал української делегації.
“За кілька попередніх днів почастішали випадки грубих порушень противником режиму припинення вогню в тому числі із застосуванням противником озброєння, забороненого Мінськими домовленостями”, - йдеться в повідомленні.
У делегації зазначили, що найнебезпечнішим є те, що під обстріли окупантів потрапляють населені пункти, зокрема, Авдіївка.
“Сьогодні в результаті вогню противника один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення. Напередодні загинув ще один український військовослужбовець.
Відповідні ноти протесту спрямовані в ОБСЄ, Українська делегація в ТКГ почне своє завтрашнє засідання з цієї теми, використовуючи свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню”, - йдеться в повідомленні.
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