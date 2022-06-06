Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Президент США Джо Байден сказав, що Україна змушена буде сісти за стіл переговорів з РФ. Однак мені важко це назвати переговорами. Ми вже вели з Росією переговори і дійсно нам в будь-якому випадку потрібно буде розмовляти з РФ. Проте такі переговори будуть можливі тоді, коли Москва виставить зі свого боку щось адекватне, от тоді Україна вирішить чи варто з ними розмовляти. На мою думку, Україна зможе сісти за стіл переговорів з РФ тоді, коли ми виконаємо основне завдання у цій війні. Це нанесення військової поразки путінським військам в Україні та звільнення усіх територій окупованих РФ. Тому я вважаю, що саме в такій парадигмі потрібно розглядати те, що каже президент США Джо Байден", - переконаний Харченко.

Також дипломат наголосив, що всі заяви західних лідерів слід трактувати, як елементи інформаційної війни.

"Всі публічні коментарі політиків вищого рангу потрібно розглядати з точки зору військового зусилля. Інформаційна війна теж є дуже важливим фронтом. В інформаційній війни Росія грає активну роль з 2008 року по всьому світу і трішки в США. Зараз вести інформаційну війну проти Заходу Росії стає важче", - пояснив Харченко.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон пропонував Україні піти на значні поступки, щоб Росія припинила війну.

22 травня міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічіс назвав аморальними всі розмови про поступки для президента РФ Володимира Путіна.

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