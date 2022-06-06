Україна піде на переговори з Росією тільки після звільнення всіх своїх територій та знищення російської армії, - дипломат Харченко
Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії 2005-2010 рр. Ігор Харченко вважає, що Україна сяде за стіл переговорів з Росією тільки після поразки російської армії та звільнення всіх окупованих українських територій
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Президент США Джо Байден сказав, що Україна змушена буде сісти за стіл переговорів з РФ. Однак мені важко це назвати переговорами. Ми вже вели з Росією переговори і дійсно нам в будь-якому випадку потрібно буде розмовляти з РФ. Проте такі переговори будуть можливі тоді, коли Москва виставить зі свого боку щось адекватне, от тоді Україна вирішить чи варто з ними розмовляти. На мою думку, Україна зможе сісти за стіл переговорів з РФ тоді, коли ми виконаємо основне завдання у цій війні. Це нанесення військової поразки путінським військам в Україні та звільнення усіх територій окупованих РФ. Тому я вважаю, що саме в такій парадигмі потрібно розглядати те, що каже президент США Джо Байден", - переконаний Харченко.
Також дипломат наголосив, що всі заяви західних лідерів слід трактувати, як елементи інформаційної війни.
"Всі публічні коментарі політиків вищого рангу потрібно розглядати з точки зору військового зусилля. Інформаційна війна теж є дуже важливим фронтом. В інформаційній війни Росія грає активну роль з 2008 року по всьому світу і трішки в США. Зараз вести інформаційну війну проти Заходу Росії стає важче", - пояснив Харченко.
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