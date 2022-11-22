Україна підніме плату за транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" - Bloomberg
Укртранснафта з 1 січня підвищує тарифи на транспортування нафти в напрямку Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну — до 13,60 євро
Про це повідомляє Bloomberg.
Оператор мережі нафтопроводів України компанія "Укртранснафта" з 1 січня підвищує тарифи на транспортування нафти в напрямку Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну — до 13,60 євро.
"Укртранснафта" повідомила російській "Транснафті", що "тривале руйнування української енергетичної інфраструктури призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, нестачі палива, запасних частин".
Також у листі Укртранснафти, який підписав гендиректор компанії Володимир Цепенда, зазначається, що витрати на організацію безпечних умов праці для персоналу та захист об'єктів також зросли.
У квітні "Укртранснафта" вже підвищувала плату, в результаті чого загальне збільшення в річному вимірі склало 51%.
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