Україна підписала міжнародну декларацію щодо безпеки використання ШІ

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Вказано, що підписання декларації відбулось у Британії на саміті з безпеки штучного інтелекту AI Safety Summit. На ньому були присутні представники 29 урядів, зокрема США, Австралії, ЄС, Китаю, Саудівської Аравії та Південної Кореї. Вони також підписали декларацію щодо безпеки використання ШІ.

"Ми маємо слідувати світовим трендам розвитку інновацій. Коли йдеться про кібербезпеку, ШІ може як значно підвищувати захищеність систем, так і спрощувати процес проведення кібератак і робити їх більш успішними. Важливо знайти баланс між регулюванням цієї технології, при цьому не зупиняючи її розвиток", - зазначив заступник Міністра цифрової трансформації України Георгій Дубинський, який представляв нашу країну на саміті.

У Мінцифри розповіли, що однією з цілей декларації є домовленість країн щодо розробки та імплементації ризик-орієнтованих політик регулювання ШІ. Вони допоможуть унеможливити негативні наслідки.

"Водночас на саміті наголосили, що штучний інтелект є корисною технологією для економічного зростання та сталого розвитку. Але технологія не може розвиватися без будь-якого нагляду й потребує встановлених правил гри", - додали у міністерстві.