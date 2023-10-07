Мінцифри повідомило про підготовку інструментів регулювання ШІ в Україні
Для виконання майбутніх міжнародних зобовʼязань України перед ЄС та дотримання прав людини Мінцифри розробляє дорожню карту регулювання штучного інтелекту в Україні
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Впровадження регулювання буде відбуватись у два етапи:
- Перший етап передбачає надання бізнесу інструменти для підготовки до майбутнього регулювання ШІ, наприклад оцінки впливу технологій на права людини та підписання добровільних кодексів поведінки.
- Другий етап, який планують розпочати з 2024 року, означатиме ухвалення закону, аналогічного до європейського AI Аct, що дасть змогу створити ідентичні правові режими з ЄС у сфері штучного інтелекту, спростити співпрацю з європейськими партнерами та залучити інвестиції.
Головними цілями розробки регуляторів є підтримка конкурентоспроможності бізнесу та забезпечення доступу до глобальних ринків, розбудова бренду України як цифрової нації в галузі ШІ, захист прав людини від ризиків розробки та використання систем зі штучним інтелектом, створення та підтримання культури спів- та саморегулювання у сфері ШІ в Україні, інтеграція в європейський ринок та імплементація стандартів ЄС як частина загального євроінтеграційного треку України.
"Ми не прагнемо зарегулювати ринок ШІ, натомість — знайти баланс між інтересам бізнесу і забезпеченням належного рівня захисту громадян від ризиків ШІ", - зазначило Мінцифри.
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