Мінцифри повідомило про підготовку інструментів регулювання ШІ в Україні

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Впровадження регулювання буде відбуватись у два етапи:

Перший етап передбачає надання бізнесу інструменти для підготовки до майбутнього регулювання ШІ, наприклад оцінки впливу технологій на права людини та підписання добровільних кодексів поведінки.

Другий етап, який планують розпочати з 2024 року, означатиме ухвалення закону, аналогічного до європейського AI Аct, що дасть змогу створити ідентичні правові режими з ЄС у сфері штучного інтелекту, спростити співпрацю з європейськими партнерами та залучити інвестиції.

Головними цілями розробки регуляторів є підтримка конкурентоспроможності бізнесу та забезпечення доступу до глобальних ринків, розбудова бренду України як цифрової нації в галузі ШІ, захист прав людини від ризиків розробки та використання систем зі штучним інтелектом, створення та підтримання культури спів- та саморегулювання у сфері ШІ в Україні, інтеграція в європейський ринок та імплементація стандартів ЄС як частина загального євроінтеграційного треку України.

"Ми не прагнемо зарегулювати ринок ШІ, натомість — знайти баланс між інтересам бізнесу і забезпеченням належного рівня захисту громадян від ризиків ШІ", - зазначило Мінцифри.

За допомогою OpenAI - Spotify дозволить авторам подкастів створювати власний синтетичний голос для автоматичного перекладу своїх шоу на інші мови.



