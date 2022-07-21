"Україна підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку" : МЗС про перемовини щодо експорту зерна
Представники України на переговорах у п'ятницю, 22 липня, щодо відновлення експорту зерна підтримають тільки ті рішення, які відповідатимуть безпековим вимогам
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, за підсумками переговорів у Туреччині може бути підписаний документ із зобов'язаннями сторін щодо безпечного експорту зерна морем.
"Українська делегація підтримає лише ті рішення, які ґарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки", - сказав він.
Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський також згадав, що "завтра очікуємо новин для нашої держави з Туреччини – щодо розблокування наших портів".
- 20 липня, Ердоган припустив відкриття "зернового коридору" до кінця тижня.
- Канцелярія президента Туреччини в четвер підтвердила, що угоду про експорт зерна з України морським шляхом буде підписано в п’ятницю, 22 липня, у Стамбулі.
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