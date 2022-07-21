Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yeni Safak.

Зазначається, що угоду буде підписано о 16:30 за місцевим часом у палаці Долмабахче.

"Церемонія підписання договору про експорт зерна, на якій будуть присутні президент Реджеп Тайіп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, відбудеться у п'ятницю за участю [представників] України та Росії", - йдеться у заяві пресслужби президента Туреччини.

Під час підписання будуть присутні Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який вирушив до Стамбула.

В офісі Гутерріша підтвердили, що в п'ятницю генсек ООН вилітає до Туреччини, проте, за словами заступника офіційного представника організації Фархана Хака, в ООН не до кінця впевнені в тому, що договір буде укладено.

"Ситуація залишається дещо невизначеною, тому я не можу сказати, коли щось буде підписано. Ми ще не про все домовилися", - сказав він.

Передбачається також участь представників України і Росії, але на якому рівні, не уточнюється.

13 липня в Стамбулі відбулася чотиристороння зустріч щодо функціонування морських коридорів для експорту нашого зерна. На переговорах мають бути присутні делегації з України, Туреччини, Росії та ООН.

15 липня, Туреччина заявила, що морський коридор для перевезення українських зернових запрацює наступного тижня, після підписання документа про його створення.

Вчора, 20 липня, Ердоган припустив відкриття "зернового коридору" до кінця тижня

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb