Завтра у Стамбулі підпишуть домовленості про розблокування експорту зерна з України, - ЗМІ
Канцелярія президента Туреччини в четвер підтвердила, що угоду про експорт зерна з України морським шляхом буде підписано в п’ятницю, 22 липня, у Стамбулі
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yeni Safak.
Зазначається, що угоду буде підписано о 16:30 за місцевим часом у палаці Долмабахче.
"Церемонія підписання договору про експорт зерна, на якій будуть присутні президент Реджеп Тайіп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, відбудеться у п'ятницю за участю [представників] України та Росії", - йдеться у заяві пресслужби президента Туреччини.
Під час підписання будуть присутні Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який вирушив до Стамбула.
В офісі Гутерріша підтвердили, що в п'ятницю генсек ООН вилітає до Туреччини, проте, за словами заступника офіційного представника організації Фархана Хака, в ООН не до кінця впевнені в тому, що договір буде укладено.
"Ситуація залишається дещо невизначеною, тому я не можу сказати, коли щось буде підписано. Ми ще не про все домовилися", - сказав він.
Передбачається також участь представників України і Росії, але на якому рівні, не уточнюється.
- 13 липня в Стамбулі відбулася чотиристороння зустріч щодо функціонування морських коридорів для експорту нашого зерна. На переговорах мають бути присутні делегації з України, Туреччини, Росії та ООН.
- 15 липня, Туреччина заявила, що морський коридор для перевезення українських зернових запрацює наступного тижня, після підписання документа про його створення.
- Вчора, 20 липня, Ердоган припустив відкриття "зернового коридору" до кінця тижня
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 38.13
-
EUR
Купівля 37.06Продаж 38.53
- Актуальне
- Важливе