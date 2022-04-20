Україна підтримує пропозицію ООН про великодню чотириденну "гуманітарну паузу"
Україна підтримує ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша запровадити великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні
Про це повідомляє МЗС України.
"Вдячні генеральному секретарю ООН Антоніо Гуттерішу за ініціативу запровадити великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні, починаючи з Чистого четверга 21 квітня.
Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони триваючих та можливих бойових дій, насамперед з багатостраждального Маріуполя", - йдеться у повідомленні.
У МЗС заявили, що високо цінують готовність ООН забезпечити доставку гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі досягнення "режиму тиші".
Та додали, що Росія повинна припинити напади на цивільні об'єкти України, припинити блокади українських міст, а також забезпечити безпечний і безперешкодний доступ до населення на тимчасово окупованих територіях гуманітарного персоналу та його транспортних засобів і обладнання.
"Україна завжди була і залишається відданою вирішенню конфлікту мирним та дипломатичним шляхом. Ми також підтвердили свою згоду на пропозиції щодо гуманітарного перемир’я, передані заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань – Кризовим координатором Мартіном Гріффітсом під час його візиту в Україну", – зазначили в МЗС.
- Нагадаємо, 19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.
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