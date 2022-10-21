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Україна планує розширити видачу документів за кордоном, йдуть перемовини з п’ятьма країнами

21 жовтня, 2022 п'ятниця
22:00
Суспільство

Україна планує розширення видачі документів для своїх громадян за кордоном, наразі уряд веде перемовини про таку можливість із п’ятьма країнами ЄС

Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

Стало відомо, що віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина провела сьоме засідання робочої групи щодо захисту прав і свобод громадян України, які перебувають на території держав-членів ЄС та інших держав як тимчасово переміщені особи.

Під час зустрічі учасники обговорили роботу над забезпеченням українських громадян за кордоном документами, зокрема посвідченнями водія та надалі запуск роботи мобільних центрів Сервісних центрів МВС на території держав-членів ЄС.

Зазначається, що наразі у польських містах Варшава, Краків та Гданськ відкрито відокремлені підрозділи ДП «Документ», де українці можуть отримати паспорт громадянина України та закордонний паспорт, однак обмін посвідчень водія наразі здійснюється лише у Варшаві.

Окремо було відзначено, що ведуться переговори і планується розширення видачі документів у Чехії, Іспанії, Словаччині, Туреччині та Німеччині.

Також учасники розглянули питання доступу до освіти за кордоном, в тому числі дошкільної. Наголошується, що у 32 країнах працює 211 закладів, які надають освіту з урахуванням українознавчого компоненту (включаючи суботні та недільні школи) та 85 класів з українською мовою навчання. У закладах загальної середньої освіти за кордоном викладають українською мовою та за українськими державними стандартами 2174 вчителі.

Під час зустрічі було представлено нові онлайн-інструменти від ЄС для пошуку роботи, які допоможуть тимчасово переміщеним українцям працевлаштуватися в країнах ЄС.

Як повідомлялося, після початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Європейський Союз вперше у власній історії активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надає людям, що рятуються від війни в Україні на території ЄС, переважно, жінкам та дітям, соціальний захист, право на медичне обслуговування, доступ до освіти та системи працевлаштування.

  • Станом на 18 жовтня було відомо, що кількість українських учнів у німецьких школах зросла до понад 195 тисяч.
  • 18 жовтня депутатка Європейського парламенту Ядвіга Вішневська закликала Європейський Союз надати Польщі фінансову допомогу як країні, де найбільша кількість українських біженців.

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ЄС
біженці
біженці з України
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