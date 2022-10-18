У німецьких школах навчаються понад 195 тис. українських дітей, - Spiegel
Кількість українських учнів у німецьких школах зросла до понад 195 тисяч
Про це повідомило видання Spiegel.
Федеральні землі повідомили про 195 015 дітей та молоді з України в школах за 41-й календарний тиждень, що завершився в неділю. У порівнянні з попереднім тижнем ця цифра зросла на 1213.
Кількість учнів стосується загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ.
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