Про це повідомило видання Spiegel.

Федеральні землі повідомили про 195 015 дітей та молоді з України в школах за 41-й календарний тиждень, що завершився в неділю. У порівнянні з попереднім тижнем ця цифра зросла на 1213.

Кількість учнів стосується загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила надати ще на один рік дію Директиві тимчасового захисту для українців, які рятуються від воєн

6 жовтня у Le Figaro повідомили, що у Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць. Гроші призначатимуться тим, хто прийме людей з України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили приймання біженців з державою.

11 жовтня стало відомо, що аналітики прогнозують, що імміграція до ФРН у 2022 році перевищить рівень кризового 2015 року.