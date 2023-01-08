Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

На етапі Кубка світу в Латвії Андрій Мандзій за підсумками чотирьох заїздів став дев'ятим та показав найкращий результат для збірної України у чоловічих змаганнях на етапах Кубка світу з 2009 року.

Для Мандзія цей результат став найвищим досягненням у кар'єрі. Ще один український санкар - Антон Дукач - фінішував у Сігулді 12-м та також показав свій найкращий результат у кар'єрі.

Санний спорт

Кубок світу

Сігулда, Латвія

18 січня

1. Крістерс Апарйодс (Латвія) 1.35,288

2. Макс Лангенган (Німеччина) відставання 0,253

3. Домінік Фішналлер (Італія) - 0,267

9. Андрій Мандзій (Україна) - 1,005

12. Антон Дукач (Україна) - 1,370

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