Україна показала найкращий за 14 років результат на Кубку світу з санного спорту
Андрій Мандзій став десятим на етапі Кубка світу в Сігулді та показав найкращий за 14 років результат для українських санкарів
Про це повідомляє Суспільне.Спорт.
На етапі Кубка світу в Латвії Андрій Мандзій за підсумками чотирьох заїздів став дев'ятим та показав найкращий результат для збірної України у чоловічих змаганнях на етапах Кубка світу з 2009 року.
Для Мандзія цей результат став найвищим досягненням у кар'єрі. Ще один український санкар - Антон Дукач - фінішував у Сігулді 12-м та також показав свій найкращий результат у кар'єрі.
Санний спорт
Кубок світу
Сігулда, Латвія
18 січня
1. Крістерс Апарйодс (Латвія) 1.35,288
2. Макс Лангенган (Німеччина) відставання 0,253
3. Домінік Фішналлер (Італія) - 0,267
9. Андрій Мандзій (Україна) - 1,005
12. Антон Дукач (Україна) - 1,370
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