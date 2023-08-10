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Війна з Росією: хроніка
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Україна потребує більше зброї для рішучішого контрнаступу, - Дуда

10 серпня, 2023 четвер
23:52
Війна з Росією Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що з тією кількістю зброї, яка зараз є у розпорядженні ЗСУ, Україна не здатна змінити баланс у війні

Про це він розповів у інтерв’ю The Washington Post.

Дуда зазначив, що завдяки поставкам партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж Росія. Однак, за його словами, цього недостатньо.

"Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і взяти гору? І відповідь, ймовірно, ні. У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги", – заявив польський президент.

  • 9 червня США оголосили про новий пакет військової підтримки України на загальну суму понад 2 млрд доларів. Він включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.
  • А вже 13 червня США оголосили про ще один пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси й бронетехніка.
  • 10 серпня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 24 мільярди доларів на допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від вторгнення Росії.
допомога Україні
зброя для України
Контрнаступ ЗСУ
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