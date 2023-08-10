Україна потребує більше зброї для рішучішого контрнаступу, - Дуда

Про це він розповів у інтерв’ю The Washington Post.

Дуда зазначив, що завдяки поставкам партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж Росія. Однак, за його словами, цього недостатньо.

"Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і взяти гору? І відповідь, ймовірно, ні. У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги", – заявив польський президент.