Україна потребує важкого озброєння, щоб видавити росіян зі своєї території, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"У нас є прямий контакт Залужного з Марком Міллі. Коли мова йде про зброю, вони попередньо проводять консультації. Тобто США інформують про те, що нам необхідно на сьогодні, щоб вести бойові дії. З того, що останнім часом говорить Залужним можна зробити висновки, що в Збройних силах України є величезна потреба в артилерії. Оскільки ворог все одно зберігає кількісну перевагу в артилерійських системах", - пояснив Згурець.

Аналітик наголосив, що для успішного контрнаступу Україні потрібна потужна бронетехніка.

"Нам також дуже потрібна бронетехніка. Адже, якщо за допомогою HIMARS ми перебʼємо всі логістичні шляхи окупантів, то далі нам потрібно буде їх витіснити з нашої території. Для цього нам потрібне важке озброєння. Зокрема, потужна бронетехніка. Кількість танків, яку ми отримали, поки не достатньо для активних контрнаступальних дій. Тому очікуємо, що в форматі ленд-лізу ми зможемо таку техніку отримати", - додав він.

24 серпня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $2,98 млрд.

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