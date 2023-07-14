Україна повернула тіла ще 62 полеглих військових
У п'ятницю, 14 липня, із тимчасово окупованих територій України вдалося повернути тіла ще 62 полеглих військовослужбовців
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Таким чином вдалося повернути тіла ще 62 оборонців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що четверо загиблих військових померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.
Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.
- 30 травня до України повернули тіла ще 79 загиблих українських захисників. Їх передали родичам для поховання.
- 7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині.
- Також у середу, 12 липня, Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули в російському полоні.
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