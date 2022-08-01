Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Україна, Військово-Морські сили Збройних сил України починають повертати Росію до реальності, знищуючи Чорноморський флот ВМФ РФ. Через Росію в Чорному морі нічого не лишилося від морського права: усе зруйновано й діє лише право сили. Гадаю, як раз знищення Чорноморського флоту створить умови для того, аби в Чорне море повернулися основи міжнародного морського права", - зазначив Самусь.

Військовий експерт додав, що Туреччині варто звернути увагу на нову морську доктрину Росії.

"Нову морську доктрину Путіна варто оцінювати як декларативний документ. Хоча на місці таких держав, як Туреччина й Сполучені Штати Америки, варто було б серйозно поставити до цієї доктрини. Адже мені здалося, що Росія хоче накласти лапу навіть на протоки Босфор і Дарданелли - росіяни вважають ці протоки життєво важливими для себе, тому РФ може використовувати військову силу. Це прямий виклик Туреччині", - зауважив Михайло Самусь.

10 липня генерал-майор запасу Віктор Чумак розповів, що Севастопольська бухта та Кримський міст є цілком легітимними цілями для Збройних сил України.

28 липня дипломат Олександр Хара висловив думку, що у випадку, якщо Крим не визнано російським, нам нічого не заважає вдарити по Чорноморському флоту Росії.

31 липня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін затвердив нову морську доктрину РФ та заявив, що Москва забезпечуватиме свої інтереси у Чорному морі всіма можливими засобами.

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