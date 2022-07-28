Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Крим і місто Севастополь світовою спільнотою не визнано російською територією. У Криму знаходиться Чорноморський флот ВМФ Росії, який є головним кулаком, який бʼє по нас кожного дня. Якщо нам дадуть засоби, які дозволять потопити не лише "Москву", а й Чорноморський флот РФ, то ми розв'яжемо питання безпеки міст України. Ми також опосередковано допоможемо Європі уберегти себе від майбутнього конфлікту з Росією", - зазначив Хара.

На думку експерта те, що американці не хочуть давати нам далекобійну зброю, є великою помилкою.

"Мені здається, що це велика помилка наших партнерів, передусім американських, що вони дають нам засоби, до прикладу ППО. Але кажуть, що не треба бити по території Росії. Більш розумно, завдати удар по накопиченню сил і засобів РФ, або ж по платформах, з яких завдаються удари по Україні", - зауважив Олександр Хара.

8 травня заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов висловив думку, що росіяни готуються до того, що ЗСУ будуть звільняти Херсонщину, тому стягують на північ Криму підрозділи ППО.

10 липня генерал-майор запасу Віктор Чумак розповів, що Севастопольська бухта та Кримський міст є цілком легітимними цілями для Збройних сил України.

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