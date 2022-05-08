ЗСУ будуть звільняти Херсонщину, і росіяни знають про це, тому і стягують техніку на північ Криму, - експерт-міжнародник Данилов

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Росіяни можуть готувати для нас будь-що, але для нас це не стане сюрпризом. Те, що росіяни збирають підрозділи ППО на півночі Криму означає, що ЗСУ буде звільняти Херсонщину і вони це відчувають. Це також означає, що ВПС ЗСУ, які, за словами Міноборони РФ, були знищені вже багато разів, вже присутні на півночі Криму", - зазначив Данилов.

Данилов зауважив, що росіяни знають, що Херсонщину вони не зможуть втримати.

"Такі переміщення військової техніки в Криму також означає, що вони чудово розуміють, що Херсонщину вони не втримають. Це означає і те, що вони бояться втратити Крим. Наша авіація вже досягає півночі Криму, і саме тому росіяни стягують туди підрозділи ППО", - додав Данилов.