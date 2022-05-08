ЗСУ будуть звільняти Херсонщину, і росіяни знають про це, тому і стягують техніку на північ Криму, - експерт-міжнародник Данилов
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що росіяни готуються до того, що ЗСУ будуть звільняти Херсонщину, тому стягують на північ тимчасово окупованого Криму підрозділи ППО
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо"
"Росіяни можуть готувати для нас будь-що, але для нас це не стане сюрпризом. Те, що росіяни збирають підрозділи ППО на півночі Криму означає, що ЗСУ буде звільняти Херсонщину і вони це відчувають. Це також означає, що ВПС ЗСУ, які, за словами Міноборони РФ, були знищені вже багато разів, вже присутні на півночі Криму", - зазначив Данилов.
Данилов зауважив, що росіяни знають, що Херсонщину вони не зможуть втримати.
"Такі переміщення військової техніки в Криму також означає, що вони чудово розуміють, що Херсонщину вони не втримають. Це означає і те, що вони бояться втратити Крим. Наша авіація вже досягає півночі Криму, і саме тому росіяни стягують туди підрозділи ППО", - додав Данилов.
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