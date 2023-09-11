Україна працює над тим, аби замінити Росію на світовому ринку ядерного палива, – Міненерго
Україна працює над тим, аби замінити Росію на ринку ядерного палива. Це зніме всі перепони для накладання санкцій на російську атомну галузь
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба відомства.
На думку очільника Міненерго, завантаження ядерного палива у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС, виробленого компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців Енергоатому має відкрити шлях до санкцій проти Росії у відповідній галузі.
"Не залишилося жодної перепони для того, аби накласти санкції на російську атомну галузь", - сказав міністр, зазначивши, що раніше саме залежність від ядерного палива з РФ була аргументом для низки країн, аби не вводити обмеження в цій галузі. Раніше ядерне паливо цього типу виготовляла виключно Росія.
"Зараз уже ведеться робота з низкою європейських країн, підписані відповідні документи. Ми працюємо над тим, аби замінити Росію на ринку ядерного палива", - додав Галущенко.
- У березні повідомлялося про плани України налагодити виробництво ядерного палива, яке замінить російське на європейському ринку.
- Наприкінці серпня стало відомо, що Словаччина відмовилася від використання російського ядерного палива для своїх атомних електростанцій. Натомість країна вирішила замінити його паливом від американської компанії Westinghouse.
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