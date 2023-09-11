Україна працює над тим, аби замінити Росію на світовому ринку ядерного палива, – Міненерго

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба відомства.

На думку очільника Міненерго, завантаження ядерного палива у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС, виробленого компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців Енергоатому має відкрити шлях до санкцій проти Росії у відповідній галузі.

"Не залишилося жодної перепони для того, аби накласти санкції на російську атомну галузь", - сказав міністр, зазначивши, що раніше саме залежність від ядерного палива з РФ була аргументом для низки країн, аби не вводити обмеження в цій галузі. Раніше ядерне паливо цього типу виготовляла виключно Росія.

"Зараз уже ведеться робота з низкою європейських країн, підписані відповідні документи. Ми працюємо над тим, аби замінити Росію на ринку ядерного палива", - додав Галущенко.