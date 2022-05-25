Україна просить Саудівську Аравію допомогти розв'язати кризу з пальним
Саудівська Аравія може допомогти Україні подолати кризу з пальним, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у твітері після зустрічі з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцем Фейсалом Бинь Фарханом Аль-Саудом.
"Україна та Саудівська Аравія – друзі та партнери. Зосередилися на способах розблокувати експорт продуктів харчування з України до арабських та африканських країн. Королівство може відіграти важливу роль. Я також попросив Садову нам вирішити нашу паливну кризу", - написав Кулеба.
- Нагадаємо, ціни на пальне в Україні за тиждень зросли на 22-30%.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.27
Купівля 34.27Продаж 35.89
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 38.15
- Актуальне
- Важливе