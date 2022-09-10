Україна розблокує обмеження на експорт вугілля до Польщі та збільшить експорт електроенергії, - Шмигаль
У вересні Україна зможе експортувати 100 тис тонн на прохання польської сторони, коли розблокує обмеження на експорт вугілля
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Підтримуємо наших польських друзів. На доручення президента України готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим партнерам. Учора спільний план дій обговорили з Матеушем Моравецьким" - написав Шмигаль.
Відомо, що на українських вугільних складах зараз є майже 2 млн тонн. Це у 2.5 рази більше ніж у вересні 2021 року.
Також триває реконструкція лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до підстанції у польському Жешуві. Ремонтні роботи триватимуть до грудня 2022 року. Це дозволить експортувати електроенергію до 1000 МВт.
- 25 червня ЗМІ повідомили, що цьогоріч Польща та Україна збільшать видобуток вугілля, готуючись до холодних місяців. При цьому Польща, яка використовує вугілля приблизно на 70% виробництва електроенергії, на початку цього місяця також запровадила заходи, які субсидуватимуть вугілля для домогосподарств, які використовують паливо для опалення, щоб пом’якшити різке зростання цін
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