Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Підтримуємо наших польських друзів. На доручення президента України готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим партнерам. Учора спільний план дій обговорили з Матеушем Моравецьким" - написав Шмигаль.

Відомо, що на українських вугільних складах зараз є майже 2 млн тонн. Це у 2.5 рази більше ніж у вересні 2021 року.

Також триває реконструкція лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до підстанції у польському Жешуві. Ремонтні роботи триватимуть до грудня 2022 року. Це дозволить експортувати електроенергію до 1000 МВт.

25 червня ЗМІ повідомили, що цьогоріч Польща та Україна збільшать видобуток вугілля, готуючись до холодних місяців. При цьому Польща, яка використовує вугілля приблизно на 70% виробництва електроенергії, на початку цього місяця також запровадила заходи, які субсидуватимуть вугілля для домогосподарств, які використовують паливо для опалення, щоб пом’якшити різке зростання цін