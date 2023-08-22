Україна розраховує, що Франція стане першою країною ЄС, яка опрацює механізм безпекових гарантій, – посол

Про це виданню LB.ua розповів посол України у Франції Вадим Омельченко.

"Зараз ми чекаємо на деталі та контури угоди, яка проробляється між Україною та Сполученими Штатами. Це важливо для подальшої роботи з Францією. Мета – зробити так, щоб Франція стала першою європейською країною, яка опрацює механізм гарантій. Найближчим часом ми почнемо формувати робочу групу та швидко працювати над документом. Важливо зрозуміти, що саме на Францію нині орієнтується багато європейських держав, тому що останнім часом вона підсилила позиції в Євросоюзі й НАТО", - сказав дипломат.

"Зараз Франція є одним із головних донорів Європейського Союзу і жодне рішення на рівні ЄС не може бути ухвалене без підтримки Парижа – як щодо безпекових питань, так і щодо запровадження санкцій чи виділення фінансової, гуманітарної допомоги", - додав він.