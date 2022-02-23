Україна розуміє ризики й запровадить воєнний стан у разі нового вторгнення РФ, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна відстежує ситуацію на кордоні з РФ і в разі нового вторгнення запровадить воєнний стан
Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Нас цим вторгненням постійно лякають. Ми чітко усвідомлюємо всі процеси, які відбуваються на кордонах з РФ, у Білорусі - там відбуваються навчання, вони їх продовжили", - зазначив Олексій Данілов.
За його словами, Україна відстежує ситуацію.
"У разі вторгенння на територію нашої країни відразу буде введений воєнний стан і всіх буде поінформовано", - наголосив секретар РНБО.
- Нагадаємо, РНБО рекомендує запровадити в Україні надзвичайний стан.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.88
Купівля 28.88Продаж 29.43
-
EUR
Купівля 32.67Продаж 33.38
- Актуальне
- Важливе