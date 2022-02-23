Україна розуміє ризики й запровадить воєнний стан у разі нового вторгнення РФ, - Данілов

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Нас цим вторгненням постійно лякають. Ми чітко усвідомлюємо всі процеси, які відбуваються на кордонах з РФ, у Білорусі - там відбуваються навчання, вони їх продовжили", - зазначив Олексій Данілов.



За його словами, Україна відстежує ситуацію.



"У разі вторгенння на територію нашої країни відразу буде введений воєнний стан і всіх буде поінформовано", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, РНБО рекомендує запровадити в Україні надзвичайний стан.

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