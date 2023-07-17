"Україна сама вирішує, як вести цю війну": Блінкен про вибух на Кримському мосту
Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував вибух на Кримському мосту та заявив, що "Україна сама вирішує, як вести цю війну"
Про це він сказав під час виступу у Держдепі США.
Блінкен також заявив, що США стежить за ситуацією, що склалася.
"Стосовно Кримського мосту. Ми слідкуємо за ситуацією. Я не можу сказати нічого конкретного про це, тільки загальну позицію. Україна сама вирішує, як їй вести цю війну та захищати свою територію, свій народ та свою свободу", – сказав він.
Вибух на Кримському мосту: що сталося?
Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про 2 загиблих.
Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.
У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.
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