"Україна сама вирішує, як вести цю війну": Блінкен про вибух на Кримському мосту

Про це він сказав під час виступу у Держдепі США.

Блінкен також заявив, що США стежить за ситуацією, що склалася.

"Стосовно Кримського мосту. Ми слідкуємо за ситуацією. Я не можу сказати нічого конкретного про це, тільки загальну позицію. Україна сама вирішує, як їй вести цю війну та захищати свою територію, свій народ та свою свободу", – сказав він.

Вибух на Кримському мосту: що сталося?

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.