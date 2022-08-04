English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Україна шукає можливості поговорити з Китаєм напряму, - Зеленський

Україна шукає можливості поговорити з Китаєм напряму, - Зеленський

4 серпня, 2022 четвер
05:56
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Китай має економічні важелі тиску на Володимира Путіна

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю South China Morning Post. 

Володимир Зеленський сказав, що прагне прямих переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб допомогти припинити вторгнення Росії в Україну. В інтерв’ю український лідер закликав азіатську державу використати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб припинити бойові дії.

"Це дуже потужна держава. Це потужна економіка… Тож може політично, економічно впливати на Росію. І Китай є постійним членом Ради Безпеки ООН", – сказав Зеленський.

Президент сказав, що без китайського ринку Росія відчувала б повну економічну ізоляцію.

"Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова із Сі Цзіньпінем рік тому. Після 24 лютого ми офіційно просили про розмову з Китаєм, але у нас її не було. Хоча я вважаю, що це було б корисно", - сказав Зеленський.

Український президент також торкнувся припущень про те, що Москва, яка зараз стикається з жорсткими санкціями Заходу в різних секторах, постачає напівпровідники з азіатських країн. Після вторгнення найбільші у світі виробники мікросхем почали припиняти поставки до Росії. Зеленський заявив, що спецслужби Києва "працюють так само ефективно, як і в Китаї", і що його адміністрація добре знає, до яких країн Москва зверталася за допомогою в цьому відношенні. Однак, президент сказав, що не хотів би вказувати пальцем на ці уряди, а радше зосередився на їхньому об’єднанні проти Росії.

"Я хотів би зосередитися на об’єднанні всього світу проти тиранії в Росії, а не… підривати єдність, кажучи, що одна країна допомагає, а інша – ні", – додав він.

  • 19 липня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Сполучені Штати винні у розпалюванні кризи навколо України, яка завершилась військовим конфліктом.
  • 24 липня оприлюднене розслідування американських спецслужб свідчило, що Пекін за допомогою обладнання китайської телекомунікаційної компанії Huawei перехоплював секретні дані міноборони США.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Китай
Володимир Зеленський
війна з Росією
Читайте також:
Владимир Путин
2 серпня, 2022 вiвторок
Буданов розповів про двійників Путіна
Сергій Лавров
3 серпня, 2022 середа
Лавров знайшов спільне у візиті Пелосі на Тайвань та позиції США щодо України
Владимир Путин
1 серпня, 2022 понедiлок
"Переможців не буде": Путін заявив, що не хоче ядерної війни
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.53
    Купівля 38.53
    Продаж 39.65
  • EUR
    Купівля 38.83
    Продаж 40.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
4 серпня
06:10
Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію припинити бойові дії
05:44
Оновлено
Харків обстріл
Росіяни вдарили по Немишлянському району Харкова
05:30
путін путлер
Кремль заздалегідь готувався до санкцій і формував "табір підтримки" війни, - Центр при РНБО
04:17
Італія ратифікувала членство Фінляндії та Швеції в НАТО
03:50
Харків
Прокуратура розслідує вивезення до РФ мешканців Харківщини
02:45
Сенат США
Сенат США підтримав приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО
02:21
Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога, - ОК "Південь"
01:44
Нікополь
Вночі російські війська обстріляли Нікополь
01:22
Впродовж доби росіяни обстріляли 30 населених пунктів, 16 людей загинуло
00:50
"Джокер-2". Студія Warner Bros. анонсувала дату виходу продовження блокбастера
00:27
окупанти рф
В окупованому Херсоні росіяни запасаються надувними човнами, — розвідка
00:16
школярі, діти
Третина українських шкіл готові до офлайн навчання, — Денис Монастирський
00:13
біженці
В Іспанії українським біженцям виплачуватимуть по €400
00:03
Ил-76МД
Загадковий маршрут. У небі помітили літак, що вирушив з Ірану через Вірменію та Москву до Білорусі
2022, середа
3 серпня
23:45
Бонні Дженкінс
США готові до переговорів з Росією про стратегічні озброєння. Чекають на відповідь Москви
23:30
евакуація Азов
Ми не гарантували безпеку військовим, котрі виходили з "Азовсталі", - Червоний Хрест
23:18
Донецьк, пожежа, нафтобаза
ЗСУ знищили нафтобазу окупантів у Макіївці, склад у Донецьку та базу в Чорнобаївці
23:09
На фото Володимир Зеленський
У Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом, - Зеленський
23:00
На фото Володимир Зеленський
Ми об’єднали вільний світ навколо розуміння, якою крихкою є наша свобода, - Зеленський
22:57
Караваєв, Шапаренко
Гол Караваєва приніс "Динамо" перемогу над "Штурмом" у Лізі чемпіонів
22:45
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 серпня
22:42
Антоніу Гутерріш
ООН долучиться до розслідування теракту в Оленівці, - Гутерріш
22:28
Російське нафтове родовище
Росія оминає нафтові санкції через невеликий порт в Єгипті, - Reuters. Мапа
22:25
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ використовують на полі бою нову таємничу зброю - Phoenix Ghost. Колонка Сергія Згурця
22:07
Ненсі Пелосі під час візиту на Тайвань
Не привід для агресії. Очільники МЗС країн G7 підтримали візит Пелосі на Тайвань
21:56
Маріуполь
Дрова на зиму. В окупованому Маріуполі росіяни вирубують парки
21:49
Дефіцит води у Нідерландах
Уряд Нідерландів оголосив про дефіцит води через аномально спекотне літо
21:48
Денис Берінчик
Боксер Берінчик, який був у теробороні, розпочав підготовку до чемпіонського бою
21:43
Дмитро Кулеба
Димова завіса. Дмитро Кулеба заперечив готовність Росії до переговорів
21:31
Крамниця "Березка"
Як в СРСР. В Росії відкриють аналог радянських крамниць "Березка" для еліти
21:26
Саджид Джавід
Ексміністр охорони здоров’я Джавід підтримав кандидатуру Трасс на виборах премʼєра Британії
21:20
"Зоря"
"Зоря" - "Університатя Крайова": прогноз букмекерів на стартовий матч луганців у єврокубках
21:17
бензин
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
21:11
Олексій Дробінін
Росія заявила про "кінець епохи співпраці із Заходом"
21:09
Мевлют Чавушоглу
Очільник МЗС Туреччини Чавушоглу вважає, що "зернова угода" наблизить завершення війни
21:08
В Росії батьки судяться за гробові сина
У Росії батьки загиблого в Україні солдата судяться між собою за "гробові"
21:00
Ексклюзив
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
Лукашенко набрид Путіну: навіть Китай не завадить агресору позбутися білоруса, - Павло Клімкін
20:54
Росія порушила всі принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – дебати в ООН
20:40
Дмитро Кулеба
Це підживлює російську агресію, — Кулеба про противників постачання зброї для України
20:36
Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі
Вірменія закликає міжнародне співтовариство сприяти "встановленню миру та стабільності" в Нагірному Карабаху
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV