Україна шукає можливості поговорити з Китаєм напряму, - Зеленський

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю South China Morning Post.

Володимир Зеленський сказав, що прагне прямих переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб допомогти припинити вторгнення Росії в Україну. В інтерв’ю український лідер закликав азіатську державу використати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб припинити бойові дії.

"Це дуже потужна держава. Це потужна економіка… Тож може політично, економічно впливати на Росію. І Китай є постійним членом Ради Безпеки ООН", – сказав Зеленський.

Президент сказав, що без китайського ринку Росія відчувала б повну економічну ізоляцію.

"Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова із Сі Цзіньпінем рік тому. Після 24 лютого ми офіційно просили про розмову з Китаєм, але у нас її не було. Хоча я вважаю, що це було б корисно", - сказав Зеленський.

Український президент також торкнувся припущень про те, що Москва, яка зараз стикається з жорсткими санкціями Заходу в різних секторах, постачає напівпровідники з азіатських країн. Після вторгнення найбільші у світі виробники мікросхем почали припиняти поставки до Росії. Зеленський заявив, що спецслужби Києва "працюють так само ефективно, як і в Китаї", і що його адміністрація добре знає, до яких країн Москва зверталася за допомогою в цьому відношенні. Однак, президент сказав, що не хотів би вказувати пальцем на ці уряди, а радше зосередився на їхньому об’єднанні проти Росії.

"Я хотів би зосередитися на об’єднанні всього світу проти тиранії в Росії, а не… підривати єдність, кажучи, що одна країна допомагає, а інша – ні", – додав він.

19 липня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Сполучені Штати винні у розпалюванні кризи навколо України, яка завершилась військовим конфліктом.

24 липня оприлюднене розслідування американських спецслужб свідчило, що Пекін за допомогою обладнання китайської телекомунікаційної компанії Huawei перехоплював секретні дані міноборони США.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb