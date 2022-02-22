Україна - сильна, її воля існуватиме вічно, - Володимир Кличко про визнання Росією "Л/ДНР"
Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко заявив, що український народ згуртований перед загрозою нової російської агресії
Про це Кличко написав у twitter.
Таким чином, боксер, який десять років домінував у надважкому дивізіоні, відреагував на визнання Росією "Л/ДНР".
"Україна — сильна. У неї сильна столиця Київ, сильні міста та села, а також сильний та згуртований народ, який понад усе цінує свої незалежність, суверенітет та мир у Європі. Її воля існуватиме вічно. Слава Україні", — написав Кличко.
- Нагадаємо, 2 лютого Володимир Кличко долучився до тероборони Києва.
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