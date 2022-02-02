Володимир Кличко долучився до тероборони Києва
Брат мера Києва й олімпійський чемпіон і чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко подав документи на приєднання до лав тероборони Києва
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Віталія Кличка, він перевіряв, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому в столиці центрі рекрутингу резервістів.
"А брат подав заяву і документи - приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва", - додав мер столиці.
- Нагадаємо, з 1 січня 2022 року набув чинності закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ. Сили ТрО очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.
- 10 січня Галушкін повідомив, що найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони. Також він заявив, що розгортанням Сил ТрО можна не допустити нового вторгнення РФ.
- Пізніше повідомлялося, що у лютому розпочнуться навчання Сил тероборони за участю місцевої влади.
- 27 січня Рада дозволила теробороні застосовувати стрілецьку зброю.
- Станом на 28 січня до лав тероборони Києва записалися вже 600 резервістів.
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