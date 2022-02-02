Володимир Кличко долучився до тероборони Києва

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



За словами Віталія Кличка, він перевіряв, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому в столиці центрі рекрутингу резервістів.

"А брат подав заяву і документи - приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва", - додав мер столиці.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року набув чинності закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ. Сили ТрО очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.

10 січня Галушкін повідомив, що найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони. Також він заявив, що розгортанням Сил ТрО можна не допустити нового вторгнення РФ.

Пізніше повідомлялося, що у лютому розпочнуться навчання Сил тероборони за участю місцевої влади.

27 січня Рада дозволила теробороні застосовувати стрілецьку зброю.

Станом на 28 січня до лав тероборони Києва записалися вже 600 резервістів.

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