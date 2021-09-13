Україна спокійно пройде пік виплат за зовнішнім боргом завдяки грошам МВФ, — Кухта
Україна 13 вересня має виплатити одну з найбільших сум за зовнішнім боргом і зробить це без проблем у тому числі завдяки допомозі Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках підтримки країн у часи пандемії
Таку думку висловив Павло Кухта, керівник з політичних питань Київської школи економіки, колишній виконувач обов’язків міністра економічного розвитку, в ефірі програми “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Дійсно, це одна з найбільших виплат за зовнішнім боргом в нашій історії. Але ми зараз нормально її пройдемо. До речі, завдяки грошам того ж таки МВФ, отриманим в рамках загальної допомоги всім країнам світу минулого місяця. Ми отримали $2,7 млрд”, — сказав Кухта.
Він підкреслив, що сценарій зі зміною домовленостей в останній момент трактувався б як технічний дефолт і це було б дуже погано.
- МВФ 23 серпня перерахував Україні 1,9 млрд спеціальних прав запозичень (СПЗ), що в еквіваленті складає $2,7 млрд.
- Україна 13 вересня повинна виплатити МВФ 295,5 млн СПЗ (Спеціальні права запозичення). За курсом НБУ на початок січня 2021 року ця сума становить близько 1,67 млрд доларів.
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