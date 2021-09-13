Україна спокійно пройде пік виплат за зовнішнім боргом завдяки грошам МВФ, — Кухта

Таку думку висловив Павло Кухта, керівник з політичних питань Київської школи економіки, колишній виконувач обов’язків міністра економічного розвитку, в ефірі програми “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“Дійсно, це одна з найбільших виплат за зовнішнім боргом в нашій історії. Але ми зараз нормально її пройдемо. До речі, завдяки грошам того ж таки МВФ, отриманим в рамках загальної допомоги всім країнам світу минулого місяця. Ми отримали $2,7 млрд”, — сказав Кухта.

Він підкреслив, що сценарій зі зміною домовленостей в останній момент трактувався б як технічний дефолт і це було б дуже погано.