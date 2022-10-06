Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"До 24 лютого цього року Україна входила в 5 країн світу з найбільшим коефіцієнтом мінної проблематики. Статистика з цієї проблематики є різна. Ми посідали 4 місце у світі за кількістю жертв від мін та вибухонебезпечних предметів. Нас випереджали тільки Афганістан, Ємен та Малі", - розповів Пістрюга

Виконавчий директор ГО "Асоціація саперів" наголосив, що Україна стає світовим лідером з мінної проблематики

"Статистика про жертви від мін та вибухонебезпечних предметів є найболючішою. Чекаємо підсумки цього року. Проте, я переконаний, що ми будемо лідером у світовому рейтингу мінної проблематики", - додав він.

20 вересня стало відомо, що Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї та активізувати роботу з розмінування

28 вересня президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і запропонував йому стати лідером у глобальних зусиллях з розмінування нашої території