Україна стає лідером у рейтингу мінної проблематики, - виконавчий директор ГО "Асоціація саперів" Пістрюга
Виконавчий директор ГО "Асоціація саперів" Тимур Пістрюга повідомив, що за підсумками 2022 року Україна може посісти перше місце у світі з мінної проблематики
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"До 24 лютого цього року Україна входила в 5 країн світу з найбільшим коефіцієнтом мінної проблематики. Статистика з цієї проблематики є різна. Ми посідали 4 місце у світі за кількістю жертв від мін та вибухонебезпечних предметів. Нас випереджали тільки Афганістан, Ємен та Малі", - розповів Пістрюга
Виконавчий директор ГО "Асоціація саперів" наголосив, що Україна стає світовим лідером з мінної проблематики
"Статистика про жертви від мін та вибухонебезпечних предметів є найболючішою. Чекаємо підсумки цього року. Проте, я переконаний, що ми будемо лідером у світовому рейтингу мінної проблематики", - додав він.
- 20 вересня стало відомо, що Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї та активізувати роботу з розмінування
- 28 вересня президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і запропонував йому стати лідером у глобальних зусиллях з розмінування нашої території
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40
Купівля 40Продаж 40.92
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.08
- Актуальне
- Важливе