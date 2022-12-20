Україна стала країною року за версією видання The Economist

Про це пише The Economist.

Видання зазначає, що зазвичай обирати країну року складно, проте в цей раз вибір був очевидний. У повідомленні йдеться, що звання "країни року" з 2013 року зазвичай отримує держава, яка найбільше покращилася за попередні 12 місяців, тому вибір саме України є доволі незвичним, оскільки через збройну агресію РФ рівень життя українців значно погіршився.

The Economist відзначив героїзм, винахідливість та стійкість українців. Також було підкреслено, що Україна не скоює воєнних злочинів у відповідь на насилля Росії.

"Українці продемонстрували стійкість. Коли вдома немає води з-під крана, вони топлять сніг. Коли немає електрики, вони знаходять тепло і світло в кафе з дизель-генераторами або сплять в офісах, де працюють. Здається жахи, яких Путін завдає їм, не вплинули на моральний дух українців", - пише The Economist.

Також видання зазначає, що українці захищають від агресії РФ своїх сусідів та довели, що можна протистояти навіть більшому за силами агресору. За словами видання, подвиг українців став натхненням для пригноблених людей у ​​всьому світі.

"Їхній приклад у 2022 році був неперевершеним", - підсумовує видання.

Раніше американський журнал Time назвав Володимира Зеленського та "дух України" символом 2022 року.

8 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією американського видання Politico, а диктатора Володимира Путіна визнали "невдахою року".

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